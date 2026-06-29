Хабаровские дворы снова поборются за звание лучших в городе

В Хабаровске с 1 июля начнут принимать заявки на городской смотр-конкурс «Лучший двор». К участию приглашают жителей многоквартирных домов, советы домов, ТСЖ и ЖСК, сообщили в городской администрации.
Конкурс проводят каждый год, чтобы отметить дворы, где сами жители не ждут перемен со стороны, а делают пространство вокруг дома удобнее и красивее. Оценивать будут не только масштаб благоустройства, но и то, как жильцы организовали работу и смогли вовлечь соседей.
В этом году победителей выберут в пяти номинациях. Среди них — лучшие дворы домов до 80 квартир и более крупных многоквартирных домов, лучшие дворы ТСЖ и ЖСК, самая удачная цветочная клумба или цветник, а также дом образцового содержания.
В заявке нужно указать выбранную номинацию, данные заявителя, участников работ, перечень сделанного и затраченные средства. Также необходимо назвать представителя дома, который сможет получить награду в случае победы.
Заявки будут принимать с 1 по 23 июля в отделах по жилищно-коммунальному хозяйству комитетов администрации Хабаровска по управлению районами. Победители получат дипломы и денежные премии.
Документы можно подать по адресу: Хабаровск, улица Орджоникидзе, 3, кабинет 119. Дополнительную информацию дают по телефону 41−95−01 в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.