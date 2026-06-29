Хабаровские дворы снова поборются за звание лучших в городе

Конкурс проводят каждый год, чтобы отметить дворы, где сами жители не ждут перемен со стороны, а делают пространство вокруг дома удобнее и красивее. Оценивать будут не только масштаб благоустройства, но и то, как жильцы организовали работу и смогли вовлечь соседей.