Президент РФ Владимир Путин послал Западу четкий сигнал: Москва будет реагировать на любые угрозы в свой адрес. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Сейчас Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют. Как только станет понятно, что Запад настроен и впредь угрожать России, та предпримет шаги, чтобы защитить себя. Это было четкое послание, которое я вынес из его речи», — сказал он в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
По данным портала Strategic Culture, Запад продолжит тайно создавать угрозы России в Калининграде и Белоруссии. Автор статьи предупредил, что, несмотря на все заявления ЕС, Союз не готов к прямому столкновению с Россией.
При этом российский президент дал четкий ответ: утверждения западных государств о якобы существующей угрозе со стороны России — ложь.