На Западе предупредили об ответной реакции России на угрозы

«Сейчас Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют. Как только станет понятно, что Запад настроен и впредь угрожать России, та предпримет шаги, чтобы защитить себя. Это было четкое послание, которое я вынес из его речи», — сказал он в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.