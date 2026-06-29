Эксперт Франк назвала неэффективными процедуры очистки от микропластика

По ее словам, научных доказательств того, что микропластик накапливается в тканях и органах человека, пока нет. Теоретически самые мелкие частицы (менее 1 мкм) могут попадать из кишечника в кровоток и печень, однако реальные концентрации в биосфере пока не так велики, чтобы говорить о массовом загрязнении организма.