Эксперт Франк назвала неэффективными процедуры очистки от микропластика

ТОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Процедуры выведения микропластика из организма человека неэффективны, так как концентрация частиц в крови слишком мала для подобных вмешательств. Об этом ТАСС сообщила директор Центра исследования микропластика в окружающей среде Томского госуниверситета Юлия Франк.
Медицинские клиники предлагаю процедуру плазмафереза для очищения крови от микропластика с помощью специального аппарата, который разделяет ее на две части: жидкую часть и клетки. Плазму заменяют на новую или очищенную, а клетки возвращают обратно в организм.
«Предложения плазмафореза и прочих процедур якобы для выведения микропластика из организма, на мой взгляд, просто шарлатанство. Так как в крови людей пока нет столько микро- и нанопластика, чтобы его оттуда надо было выводить», — сообщила Франк.
По ее словам, научных доказательств того, что микропластик накапливается в тканях и органах человека, пока нет. Теоретически самые мелкие частицы (менее 1 мкм) могут попадать из кишечника в кровоток и печень, однако реальные концентрации в биосфере пока не так велики, чтобы говорить о массовом загрязнении организма.
Полностью избежать контакта с микропластиком невозможно — он есть в воздухе, воде и еде, а отказ от пластика в современной цивилизации нереалистичен, особенно в медицине и технике. Радикальное исключение отдельных продуктов из рациона не решит проблему, эффективнее сосредоточиться на профилактике: улучшать переработку отходов, ставить фильтры на стиральные машины и модернизировать очистные сооружения.