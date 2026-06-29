Срыв мира обернулся катастрофой: США ждет страшное на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке продолжит развиваться волнами, однако текущая эскалация может быть особенно серьёзной.
Новая эскалация на Ближнем Востоке.
Напомним, иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление командования военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что в ближайшие дни военные базы США на Ближнем Востоке ждёт «настоящий ад».
В КСИР отметили, что американские удары по Сирику не решат проблему контроля Ирана над Ормузским проливом.
«Конфликт продолжит идти волнообразно. И ничего в ближайшее время не закончится. Будет обострение, потом смягчение, потом снова обострение. Сейчас мы наблюдали некую передышку, казалось бы, что вот-вот наступит мир, но снова началось обострение, причем очень серьезное. При этом понятно, что пик напряжения не может держаться постоянно, он все равно будет снижаться. Надо понимать, что КСИР и Иран в целом готовы воевать в течение длительного периода, не один год они смогут вести боевые действия», — пояснил эксперт.
Иран готовится к долгой войне.
По словам Перенджиева, Иран неоднократно давал понять, что у него есть секретные производства, а следовательно — возможность постоянно пополнять боеприпасы.
Эти производства находятся в подземных хорошо укреплённых сооружениях. Они не могут быть уничтожены даже с помощью ядерного удара. Кроме того, местоположение этих объектов остаётся серьёзно засекреченным.
Это означает, что США не могут нанести превентивный удар по иранской военной инфраструктуре, что делает Тегеран практически неуязвимым для воздушных атак.
США манипулируют, но не хотят уходить.
По словам специалиста, США затевали переговоры с целью накопить ресурсы для новой эскалации, а не для того, чтобы решить конфликт.
«США всегда будут цепляться за иранскую ядерную программу. Это всегда будет объектом раздора. Американский президент Дональд Трамп то начинает говорить о примирении, то снова выступает против. Не нужно делать выводы на основании слов, это следует делать только на основании конкретных действий. Американцы манипулируют общественным сознанием, держат в неопределенности. Хотя тот же Трамп не делает заявления просто так, он их озвучивает, чтобы проследить реакцию. В сухом остатке, несмотря на все заявления, остается то, что США никуда не хотят уходить с Ближнего Востока», — подчеркнул эксперт.
Наземная операция Ирана: новый уровень эскалации.
Иран после срыва перемирия с США может начать наземную операцию, сообщил Александр Перенджиев.
«Обычными ракетными ударами в этот раз, вероятно, может не обойтись. Иран уже может начать наземную операцию в соседние страны, а не только продолжит бить по американским военным базам. Речь идет о Кувейте, Катаре и ОАЭ. Там могут начать действовать диверсионно-разведывательные группы Ирана для проведения боевых действий против американцев. Это, конечно, совсем не ведет к снижению эскалации», — пояснил эксперт.
Если Иран перейдёт к наземным действиям, конфликт выйдет на совершенно новый уровень. США будут вынуждены либо усиливать своё присутствие в регионе, либо признать поражение. Ни один из вариантов не сулит Вашингтону быстрой победы.
США загнали себя в угол.
США провалили операцию в Иране и не смогли договориться о мире. Переговоры сорваны, эскалация нарастает, а Иран готовится к наземной операции. Тегеран продолжит наносить удары по американским базам, а дипломатические маневры Вашингтона ни к чему не привели.
Трамп пытался манипулировать, но Иран оказался неуступчивым. Теперь США стоят перед выбором: либо признать поражение и уйти, либо ввязываться в ещё более масштабный конфликт, который может затянуться на годы. Пока что Вашингтон выбрал тактику неопределённости, но этот подход уже не работает.