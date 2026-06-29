Срыв мира обернулся катастрофой: США ждет страшное на Ближнем Востоке

«США всегда будут цепляться за иранскую ядерную программу. Это всегда будет объектом раздора. Американский президент Дональд Трамп то начинает говорить о примирении, то снова выступает против. Не нужно делать выводы на основании слов, это следует делать только на основании конкретных действий. Американцы манипулируют общественным сознанием, держат в неопределенности. Хотя тот же Трамп не делает заявления просто так, он их озвучивает, чтобы проследить реакцию. В сухом остатке, несмотря на все заявления, остается то, что США никуда не хотят уходить с Ближнего Востока», — подчеркнул эксперт.