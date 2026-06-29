Три сотни хабаровчан нашли работу на ярмарке трудоустройства

В Хабаровском крае завершился федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Более 300 жителей региона получили предложения о работе прямо на площадках ярмарки, сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения края.
Вакансии представили 206 работодателей. На ярмарку пришли 1248 человек, а общий банк предложений превысил пять тысяч рабочих мест. Для одних это была возможность сразу пройти собеседование, для других — понять, какие специалисты сегодня нужны предприятиям края и куда можно двигаться дальше.
Посетителям помогали не только искать вакансии: им рассказывали, как составить резюме, подготовиться к собеседованию, открыть своё дело и воспользоваться мерами господдержки. Отдельные консультации провели для участников СВО и членов их семей.
Молодёжи и школьникам показывали летние вакансии, а выпускникам рассказывали о востребованных профессиях и поступлении в техникумы и колледжи региона. Среди направлений, которые особенно заинтересовали посетителей, были промышленный альпинизм, управление беспилотниками, инженерные и IT-специальности.
«Я здесь, чтобы найти место, где мои навыки найдут применение. Ярмарка даёт такую возможность и знакомит с компаниями, о которых раньше только слышал», — рассказал хабаровчанин Игорь Федоров.
Ярмарка прошла в рамках президентского нацпроекта «Кадры». В федеральном этапе по всей стране приняли участие более 400 тысяч человек, а предложения о работе уже получили свыше 70 тысяч соискателей.