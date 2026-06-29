Три сотни хабаровчан нашли работу на ярмарке трудоустройства

Вакансии представили 206 работодателей. На ярмарку пришли 1248 человек, а общий банк предложений превысил пять тысяч рабочих мест. Для одних это была возможность сразу пройти собеседование, для других — понять, какие специалисты сегодня нужны предприятиям края и куда можно двигаться дальше.