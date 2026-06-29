В школах севера Хабаровского края хотят ввести этно-модули

В северных районах Хабаровского края школьников могут начать знакомить с традиционными художественными промыслами коренных малочисленных народов прямо на уроках технологии. Инициативу обсудили на межведомственном совещании в Законодательной думе региона.
Идея в том, чтобы народные ремёсла не оставались только музейной темой или семейной памятью, а становились частью живого школьного опыта. Через такие занятия дети смогут изучать культуру своих предков, работать с традиционными материалами и понимать смысл орнаментов, изделий и старых ремесленных приёмов.
В краевом парламенте отметили, что школы уже имеют право вводить дополнительные курсы в вариативную часть учебного плана. Положительный опыт такой работы есть в Николаевском и Ульчском районах.
По итогам совещания решено запустить пилотный проект в нескольких районах края. Этнокультурный модуль планируют включить в уроки технологии, чтобы проверить формат и затем оценить возможность его расширения.
«Важно, чтобы дети в местах компактного проживания коренных народов могли изучать родной язык и перенимать традиции предков», — подчеркнул председатель профильного комитета Валерий Постельник.
По данным краевого парламента, в Хабаровском крае 59 населённых пунктов относятся к местам компактного проживания коренных малочисленных народов. В Закдуме считают, что включение этнокультурных модулей в школьную программу поможет сохранить живое наследие северных территорий.