В школах севера Хабаровского края хотят ввести этно-модули

Идея в том, чтобы народные ремёсла не оставались только музейной темой или семейной памятью, а становились частью живого школьного опыта. Через такие занятия дети смогут изучать культуру своих предков, работать с традиционными материалами и понимать смысл орнаментов, изделий и старых ремесленных приёмов.