В нацпарке «Красноярские Столбы» три человека получили травмы

Как сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель», накануне трое туристов получили травмы в национальном парке. Так, днем в районе центрального входа 83-летний мужчина упал и получил травму руки. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда оказали пожилому мужчине первую помощь и сопроводили его до улицы Свердловской, где передали бригаде скорой медицинской помощи. Через некоторое время еще один посетитель нацпарка упал и травмировал ногу. С ним спасатели поступили также: оказали первую помощь и передали медикам. А уже поздно вечером при восхождении на Первый Столб травмировал ногу 25-летний мужчина. Он понял, что самостоятельно спуститься не получится, позвонил по телефону 112 и попросил о помощи. Мужчину эвакуировали с помощью альпинистского оборудования, на носилках доставили до автомобиля, довезли до улицы Свердловской и передали медикам.