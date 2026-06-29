В Приангарье полиция будет дежурить на АЗС и пресекать незаконную продажу топлива

IrkutskMedia, 29 июня. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рекомендовал руководству ГУ МВД и Управления Росгвардии по региону обеспечить соблюдение общественного порядка в очередях на автозаправочных станциях. По словам главы региона, мера призвана пресекать попытки незаконной продажи топлива. Также, по мнению Игоря Кобзева, необходимо организовать патрулирование мест реализации ГСМ и привлекать нарушителей к ответственности и информировать население о выявленных фактах.
Глава региона подчеркнул, что основная задача на текущий момент — снять остроту проблемы, связанную с недостаточной отгрузкой топлива, уменьшить ажиотаж и наладить чёткую работу всех служб. Продолжаются переговоры по обеспечению топливом независимых АЗС с целью сокращения очередей. Кобзев заявил, что понимает тревогу жителей, и заверил, что все принимаемые меры направлены на скорейшую стабилизацию ситуации. Результаты, по его словам, ожидаются с начала текущей недели.
Напомним, что в середине июня стало известно о складывающейся непростой ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах. Ранее также проблемы с бензином, в том числе ввод ограничений на его продажу, наблюдались в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и Республике Крым. Добавим, что в Крыму ситуация до сих пор остается сложной.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев 22 июня подтвердил наличие ограничений на некоторых АЗС в Иркутске, а также добавил, что часть заправок временно прекратили обслуживание. Глава региона отметил, что такие перебои наблюдаются по всей стране в связи с тем, что на западе были выведены из строя объекты нефтепереработки. В настоящее время власти принимают меры по нормализации ситуации с топливообеспечением. Добавим, что многие регионы вынуждены перейти на ручной режим работы: это значит, что объемы топлива по каждому из получателей будут определять индивидуально.
Для снижения рисков при организации северного завоза федеральный центр установил дополнительный контроль за ситуацией. Кроме того, в Приангарье продолжается работа по обеспечению необходимым количеством топлива аэропортов. Урегулированы вопросы по обеспечению Международного аэропорта Иркутска.
25 июня Игорь Кобзев оперативно вылетел в Москву для того, чтобы встретиться с зампредом правительства РФ Александром Новаком и обсудить меры по предотвращению дефицита топлива в регионе. Отметим, что буквально за три дня цены на горючее подскочили. Подорожание на некоторые виды топлива достигло 18 рублей. Дороже стали стоить дизель и все марки бензина.
Несмотря на призывы властей не поддаваться панике, жители Иркутска продолжают и день и ночь стоять в многокилометровых очередях на заправочных станциях для того, чтобы заправиться. В целях обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта в Иркутске огораживают остановочные пункты, которые оказались заблокированы из-за скопления автомобилей у АЗС. Меры принимаются мэрией города совместно со служащими Госавтоинспекции.
Кроме того, в связи с массовыми очередями на автозаправочных станциях в Иркутске принято решение установить в районе АЗС биотуалеты. Мера призвана хотя бы частично снизить неудобства для автомобилистов.
28 июня в Иркутской области введён режим повышенной готовности из-за ситуации на топливном рынке региона. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своём канале в мессенджере «МАКС» (12+), подчеркнув, что это необходимая мера для недопущения чрезвычайной ситуации. Как отметил глава Иркутской области, на АЗС сети «Роснефть» введено ограничение на отпуск топлива физическим лицам — до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие автозаправочные станции могут устанавливать лимиты ещё ниже.
Добавим, что ситуация с топливообеспечением наблюдается и в других регионах России. Федеральные власти заявили, что объемов топлива на рынке достаточно, а случившийся ажиотаж на 20−30% искусственно увеличил спрос. Сейчас в правительстве РФ прорабатывают логистические связи с учетом потребностей регионов.