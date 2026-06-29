В Иркутске прошло мероприятие для подростков «Выбор»

Завершилось мероприятие тренингом «Да здравствует жизнь!» и игрой «Марионетка», которые провели специалисты центра. Участники на собственном опыте ощутили, что значит быть марионеткой в чужих руках: телесный опыт помог осознать, как зависимость лишает человека свободы воли и контроля над собственной жизнью. Подобные форматы помогают молодежи осмыслить отношение к здоровью и будущему, а также сделать осознанный выбор в пользу позитивных жизненных ориентиров. Мероприятия реализуются в рамках системной работы по пропаганде здорового образа жизни и предупреждению рискованного поведения.