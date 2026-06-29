В Иркутске прошло мероприятие для подростков «Выбор»

Участники посмотрели интерактивный сериал «Выбор», самостоятельно определяя развитие сюжета и анализируя мотивацию поступков героев. Как сообщает пресс-служба администрации города, проект вызвал открытую дискуссию и показал, как решения человека влияют на его жизнь.
Специальным гостем встречи стала кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии Иркутского государственного медицинского университета Мария Прокопьева. Она отметила важность участия родителей в беседах с детьми: это помогает подростку чувствовать свою ценность для семьи и общества.
Завершилось мероприятие тренингом «Да здравствует жизнь!» и игрой «Марионетка», которые провели специалисты центра. Участники на собственном опыте ощутили, что значит быть марионеткой в чужих руках: телесный опыт помог осознать, как зависимость лишает человека свободы воли и контроля над собственной жизнью. Подобные форматы помогают молодежи осмыслить отношение к здоровью и будущему, а также сделать осознанный выбор в пользу позитивных жизненных ориентиров. Мероприятия реализуются в рамках системной работы по пропаганде здорового образа жизни и предупреждению рискованного поведения.
Организатором выступил департамент здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска при содействии кафедры психиатрии и медицинской психологии ИГМУ. Поддержку оказали окружные комиссии по делам несовершеннолетних.