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Лукашенко после переговоров с Путиным встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине. Об этом сообщает государственное телевидение КНР.

Источник: Life.ru

«В первой половине дня 29 июня председатель КНР Си Цзиньпин провёл встречу с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Белоруссии провёл продолжительные закрытые переговоры с президентом РФ Владимиром Путин на Валдае. Российский лидер отметил, что диалог с белорусским коллегой продлился более суток, и охарактеризовал встречу как удачную и насыщенную.

Как сообщали в Кремле, центральными темами обсуждения стали актуальные вопросы повестки Союзного государства, совместные торгово-экономические проекты, а также проблематика региональной безопасности и ключевые международные сюжеты.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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