Лукашенко после переговоров с Путиным встретился с Си Цзиньпином в Пекине

«В первой половине дня 29 июня председатель КНР Си Цзиньпин провёл встречу с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее глава Белоруссии провёл продолжительные закрытые переговоры с президентом РФ Владимиром Путин на Валдае. Российский лидер отметил, что диалог с белорусским коллегой продлился более суток, и охарактеризовал встречу как удачную и насыщенную.
Как сообщали в Кремле, центральными темами обсуждения стали актуальные вопросы повестки Союзного государства, совместные торгово-экономические проекты, а также проблематика региональной безопасности и ключевые международные сюжеты.
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