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Изменили оплату проезда для сотрудников МВД и семей погибших

29 июня начал действовать приказ МВД, который меняет порядок оплаты проезда сотрудникам органов внутренних дел и членам их семей.

29 июня начал действовать приказ МВД, который меняет порядок оплаты проезда сотрудникам органов внутренних дел и членам их семей. Отдельно документ затрагивает компенсации расходов на проезд и перевозку личного имущества для семей и родителей погибших или умерших сотрудников.

Поправки внесены в порядок, утвержденный приказом МВД от 29 мая 2025 года. Новый документ прошел регистрацию в Минюсте 17 июня и был официально опубликован 18 июня, после чего получил дату вступления в силу.

Изменения касаются служебных гарантий внутри системы МВД, включая оплату проезда, перевозку имущества и выплаты родственникам погибших сотрудников. Такие нормы регулируют не разовые льготы, а постоянный порядок возмещения расходов для категорий, указанных в ведомственном акте.

Приказ действует на федеральном уровне и применяется в системе органов внутренних дел. Его исполнение должно идти через установленный порядок кадрового, финансового и ведомственного оформления расходов, без отдельного заявления о запуске дополнительных мер.

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