Спасатели нашли 87-летнего мужчину, пропавшего во время сбора ягоды в лесу в Хабаровском крае

27 июня в районе имени Лазо 87-летний мужчина уехал в лес за ягодой и пропал. На поиски выдвинулась группа МЧС: 5 спасателей и техника. Они обследовали лесной массив и акваторию. 28 июня мужчину удалось найти, он передан врачам для оказания помощи. Источник: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/19953663674880.mp4
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