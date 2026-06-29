Жителей Башкирии призвали не спасать птенцов

«Важно знать: им не нужна помощь человека. Родители находятся рядом: они наблюдают за птенцами, подкармливают их и защищают. Даже если вам кажется, что птенец один и потерялся, скорее всего, взрослые птицы просто ждут, когда человек уйдёт, — пояснили специалисты. — Пожалуйста, не ловите слётков, не забирайте их домой и не пытайтесь “спасти”».