В Хабаровске подросток продал чужую иномарку за 12 тысяч рублей

В Хабаровске 14-летнего подростка подозревают в краже и продаже чужой иномарки, которая стояла во дворе дома на улице Краснореченской. В полицию обратился житель Индустриального района, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Мужчина рассказал, что в 2025 году купил у знакомого неисправный автомобиль за 150 тысяч рублей. Машина была снята с регистрационного учёта, а новый владелец так и не поставил её на учёт и оставил во дворе. Однажды вечером он вышел в магазин и увидел, что иномарки на месте больше нет.
Полицейские установили подозреваемого — 14-летнего жителя Индустриального района. По данным МВД, подросток давно заметил стоявшую без движения машину, разместил объявление о продаже в мессенджере и нашёл покупателей.
Им он рассказал, что якобы выменял автомобиль на мопед и собирался сдать его на металлолом. Документы на машину у подростка никто не спросил. За чужую иномарку он получил 12 тысяч рублей и потратил деньги на развлечения.
Оперативники нашли покупателей, изъяли автомобиль и вернули его владельцу. В отношении подростка возбудили уголовное дело о краже, ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
На законного представителя несовершеннолетнего инспекторы ПДН составили административный материал за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка.