В Хабаровске подросток продал чужую иномарку за 12 тысяч рублей

Мужчина рассказал, что в 2025 году купил у знакомого неисправный автомобиль за 150 тысяч рублей. Машина была снята с регистрационного учёта, а новый владелец так и не поставил её на учёт и оставил во дворе. Однажды вечером он вышел в магазин и увидел, что иномарки на месте больше нет.