Президент Южной Кореи поручил расследовать причины провала сборной на ЧМ

Главный тренер, в прошлом игрок сборной, Хон Мюн Бо уже на следующий день после вылета, 28 июня, подал в отставку. Он был назначен в июле 2024 года, контракт предполагал и участие в Кубке Азии в январе—феврале 2027 года. Хон Мюн Бо ранее уже возглавлял сборную на ЧМ-2014, и команда также не смогла пробиться в play-off.