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Стало известно, дети какого возраста больше всего подвержены влиянию мошенников

Шилина: подростки до 14−17 лет чаще становятся жертвами мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники чаще всего обманывают подростков из хороших семей. Ребята в возрасте 14−17 лет слишком ответственно подходят к любым просьбам, чем и пользуются злоумышленники. Об этом в интервью ТАСС предупредила глава столичного проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина.

«Для меня было большим открытием, что это как раз не трудные подростки, а именно дети из хороших, полных семей, которые имеют увлечения, ходят в какие-то секции, являются ответственными. И вот эта ответственность иногда их немножечко подводит, наверное», — сказала эксперт.

По ее мнению, несмотря на риски, развитое чувство ответственности стало положительной чертой характера, и ее важно правильно использовать.

Шилина подчеркнула, что подросткам необходимо объяснять: их высокий уровень ответственности полезен и оправдан в рамках семьи и школы. Однако при поступлении заданий от незнакомцев эту ответственность следует приостанавливать и включать критическое мышление.

Как ранее сообщил KP.RU, мошенники начали использовать фейковые сайты оповещений и уведомлений об атаках БПЛА с целью заставить россиян перезванивать им.

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