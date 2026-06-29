Стало известно, дети какого возраста больше всего подвержены влиянию мошенников

Мошенники чаще всего обманывают подростков из хороших семей. Ребята в возрасте 14−17 лет слишком ответственно подходят к любым просьбам, чем и пользуются злоумышленники. Об этом в интервью ТАСС предупредила глава столичного проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина.
«Для меня было большим открытием, что это как раз не трудные подростки, а именно дети из хороших, полных семей, которые имеют увлечения, ходят в какие-то секции, являются ответственными. И вот эта ответственность иногда их немножечко подводит, наверное», — сказала эксперт.
По ее мнению, несмотря на риски, развитое чувство ответственности стало положительной чертой характера, и ее важно правильно использовать.
Шилина подчеркнула, что подросткам необходимо объяснять: их высокий уровень ответственности полезен и оправдан в рамках семьи и школы. Однако при поступлении заданий от незнакомцев эту ответственность следует приостанавливать и включать критическое мышление.
Как ранее сообщил KP.RU, мошенники начали использовать фейковые сайты оповещений и уведомлений об атаках БПЛА с целью заставить россиян перезванивать им.