В Волгограде на доблагоустройство пр. Металлургов выделили 8 млн рублей

Ранее власти уже благоустраивали сквер у учреждения, а также парковую зону вдоль проспекта, начиная от линии наземного трамвая. Однако территория протяжённостью порядка 100 метров в границах ул. им. Кузнецова и пр. им. В. И. Ленина до последнего времени неожиданно была обделена вниманием.