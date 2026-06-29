Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что взять с собой в роддом?

Из документов при поступ­лении обязательно нужно иметь при себе паспорт, полис, СНИЛС, обменную карту, результаты УЗИ и всех обследований по беременности.

Из документов при поступ­лении обязательно нужно иметь при себе паспорт, полис, СНИЛС, обменную карту, результаты УЗИ и всех обследований по беременности.

Что взять с собой в роддом? Нужно ли что-то брать мужу, если у пары партнёрские роды? Об этом корреспондент krsk.aif.ru расспросила эксперта.

«Начну с самого главного: соберите всё заранее и не волнуйтесь, — отвечает главный врач Красноярского межрайонного роддома № 4 Наталья Груздева. — А сумку с вещами для выписки лучше оставить дома на видном месте, родные привезут её».

Из документов при поступ­лении обязательно нужно иметь при себе паспорт, полис, СНИЛС, обменную карту, результаты УЗИ и всех обследований по беременности. Понадобятся предметы личной гигиены, моющиеся тапочки-сланцы, компрессионные чулки. Не забудьте телефон и зарядное устройство. Ребёнку с первого дня нужны шапочка и носочки.

Если роды парные, то партнёру для получения пропуска на выписку необходимо сдать анализ крови на RW и ВИЧ, а также сделать флюорографию. Непосредственно на роды партнёру нужно взять с собой сменную одежду и обувь.

После родов маме пригодятся халат, ночная сорочка, средства личной гигиены, одноразовые впитывающие пелёнки. Для новорождённого (по желанию) — распашонки, ползунки, царапки, подгузники, носочки, шапочки. Обратите внимание, что бутылочки для кормления брать не нужно, в роддоме используется только стерильная посуда.