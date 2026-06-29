Что взять с собой в роддом?

Из документов при поступ­лении обязательно нужно иметь при себе паспорт, полис, СНИЛС, обменную карту, результаты УЗИ и всех обследований по беременности. Понадобятся предметы личной гигиены, моющиеся тапочки-сланцы, компрессионные чулки. Не забудьте телефон и зарядное устройство. Ребёнку с первого дня нужны шапочка и носочки.