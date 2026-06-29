«Драматический удар»: Немецкие города замерли в ожидании исхода американцев

Бургомистр Фильсэкка (административный округ Верхний Пфальц в федеральной земле Бавария) Торстен Грэдлер заявил, что всего в регионе проживают порядка 30 тысяч американцев, треть из которых может покинуть страну в случае вывода войск. Он назвал это драматическим ударом по экономической и социальной жизни.
«Это драматический удар по всей экономической и социальной жизни», — считает чиновник.
Американское военное присутствие в регионе продолжается более 80 лет, и армия остаётся крупнейшим работодателем. Ежегодный экономический вклад составляет от 650 до 700 млн евро. Исследование Центра европейских экономических исследований показало, что на каждых двух выведенных солдат приходится потеря одного рабочего места. Анализ сокращения численности войск в начале 1990-х годов — тогда Германию покинули около 200 тысяч американских солдат — зафиксировал снижение доходов муниципалитетов на 9%, последствия ощущаются до сих пор.
Автор исследования сравнил эффект от вывода войск с закрытием крупных заводов. При этом в регионе Висбаден некоторые видят в потенциальном выводе войск и новые возможности — на освободившихся площадях ранее построили жилые кварталы. В настоящее время в Германии дислоцировано около 38 тысяч американских военнослужащих — это крупнейший контингент США в Европе.
Напомним, в мае президент США Дональд Трамп анонсировал масштабное сокращение военного контингента в Германии. Он заявил, что численность расквартированных в республике военнослужащих уменьшат значительно больше, чем на пять тысяч человек. 1 мая Пентагон подтвердил вывод войск в течение следующих шести-двенадцати месяцев. Официально решение объяснили плановым анализом расстановки сил в Европе, однако источники в Пентагоне назвали этот шаг «наказанием» Берлина за его позицию по войне с Ираном. Вывод войск также вписывается в стратегию Трампа по перекладыванию бремени безопасности на европейских союзников и переносу фокуса в Индо-Тихоокеанский регион.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.