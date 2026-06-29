«Драматический удар»: Немецкие города замерли в ожидании исхода американцев

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп анонсировал масштабное сокращение военного контингента в Германии. Он заявил, что численность расквартированных в республике военнослужащих уменьшат значительно больше, чем на пять тысяч человек. 1 мая Пентагон подтвердил вывод войск в течение следующих шести-двенадцати месяцев. Официально решение объяснили плановым анализом расстановки сил в Европе, однако источники в Пентагоне назвали этот шаг «наказанием» Берлина за его позицию по войне с Ираном. Вывод войск также вписывается в стратегию Трампа по перекладыванию бремени безопасности на европейских союзников и переносу фокуса в Индо-Тихоокеанский регион.