Исследование показало, как северный климат влияет на мигрантов

Второе и третье поколение мигрантов из Средней Азии лучше адаптируется к суровому магаданскому климату, чем первое. Однако в Сусуманском округе и рожденные на Колыме и дети, и внуки мигрантов имеют проблемы с адаптацией. К такому выводу пришли ученые НИИ «Арктика», занимавшиеся исследованием состояния здоровья и стрессоустойчивости приехавших из теплых стран людей. Ученые предполагают, что экстремальный климат негативно влияет и на вахтовиков, хотя их адаптационные возможности они пока не изучали.