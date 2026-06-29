Исследование показало, как северный климат влияет на мигрантов

МАГАДАН, 29 июн — РИА Новости. Второе и третье поколение мигрантов из Средней Азии лучше адаптируется к северному климату, чем первое, но в районах с экстремально низкими температурами и они имеют проблемы со здоровьем, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, заведующая Лабораторией физиологии экстремальных состояний Научно-исследовательского центра «Арктика» ДВО РАН Инесса Аверьянова.
Ученые центра «Арктика» ДВО РАН исследовали влияние северных условий на мигрантов из Средней Азии, их детей и внуков. Изучали различные показатели здоровья азиатов в Магадане и в Сусумане — в городе, где температура воздуха зимой опускается до — 65 градусов по Цельсию.
«Второе-третье поколение — это лучшие люди нашего региона, они полностью адаптированы, готовы к проживанию, к нашим условиям. А вот в тех условиях климатических, да, в более экстремальных такого положительного адаптационного эффекта мы, к сожалению, не наблюдаем. Люди, вошедшие в нашу область вот в экстремальную часть региона, конечно, подвергаются срыву адаптации», — рассказала Аверьянова.
Она уточнила, что срыв адаптации у мигрантов происходит в континентальных районах Магаданской области, где столбик термометра зимой опускается до 60 градусов мороза.
«У них страдает сердечно-сосудистая дыхательная система, система энергометаболизма, да, все эти системы работают на пределе. Опять же говорю, в пределах физиологической нормы, без выхода на патологию. Ну, это все энергозатратно и, конечно же, невыгодно для организма», — добавила Аверьянова.
Второе и третье поколение мигрантов из Средней Азии лучше адаптируется к суровому магаданскому климату, чем первое. Однако в Сусуманском округе и рожденные на Колыме и дети, и внуки мигрантов имеют проблемы с адаптацией. К такому выводу пришли ученые НИИ «Арктика», занимавшиеся исследованием состояния здоровья и стрессоустойчивости приехавших из теплых стран людей. Ученые предполагают, что экстремальный климат негативно влияет и на вахтовиков, хотя их адаптационные возможности они пока не изучали.