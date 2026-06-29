Шанс на жизнь: неонатолог из Уфы рассказала, как спасает недоношенных детей.

Хамматшина отметила, что в их отделении лежат не только недоношенные дети, но и те, кто с очень маленьким весом, малыши с врожденными пороками развития. Для лечения таких детей врачи часто консультируются с отделением хирургии новорожденных республиканской детской клинической больницы. По словам врача, она сама часто делится своим опытом с другими больницами. Между делом она вспомнила, что в прошлом году ездила в командировку в Луганскую Народную Республику. За два месяца работы в перинатальном центре Красного Луча ей удалось выходить двойню, родившуюся раньше срока.