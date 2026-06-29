День молодёжи в Хабаровском крае собрал 22 тысячи человек

В Хабаровском крае фестиваль «День молодёжи — 2026» объединил около 22 тысяч человек во всех муниципалитетах региона. Только в Хабаровске на набережную пришли более 12 тысяч гостей, сообщили в комитете по делам молодёжи правительства края.
В этом году праздник прошёл под общей идеей «Мечта. Гордость. Единство». Программу разбили на несколько больших площадок, чтобы каждый мог найти своё: от творчества и музыки до профориентации, волонтёрства и знакомства с культурами народов края.
На площадке «Гордость» молодёжь училась управлять дронами и механическими танками вместе с ЮНАРМИЕЙ, осваивала первую помощь с волонтёрами-медиками и участвовала в мастер-классах спасателей. Там же плели тактические браслеты и собирали гуманитарную помощь для военнослужащих.
Зона «Единство» стала пространством культурного обмена. Гости знакомились с традициями коренных народов Приамурья, расписывали матрёшек, играли на африканских барабанах и пробовали корейскую настольную игру Ютнори.
На площадке «Мечта» говорили о будущем: участники оставляли свои желания на общей ленте надежд, узнавали о профессиях, карьерных маршрутах и проверяли здоровье в мобильных пунктах. Пространство «Молодость» посвятили самовыражению — там работали фотобудка, зона кастомизации одежды и стенды молодёжных проектов.
Отдельным притяжением стал «Маркет молодых», где собрались 30 локальных брендов, в том числе проекты под знаком «Сделано в Хабаровском крае». На главной сцене весь день выступали творческие коллективы, прошёл сет «Европы Плюс», а хедлайнером вечера стал исполнитель Канги.
«Это и есть живое единство — когда энергия каждого направлена на созидание, а таланты сплетаются в общую яркую историю», — отметила председатель комитета по делам молодёжи правительства края Амалия Шихалева.
Фестиваль прошёл в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» и был приурочен к Году единства народов России.