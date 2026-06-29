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120 тысяч рублей взыскал суд с нижегородского минздрава в пользу инвалида

Ведомство обязали вернуть деньги за самостоятельно купленный препарат и выплатить компенсацию морального вреда.

Кстовский городской суд Нижегородской области частично удовлетворил иск прокурора в интересах ребенка-инвалида и его законного представителя. Министерство здравоохранения региона обязали компенсировать затраты на жизненно необходимое лекарство. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Суд установил, что несовершеннолетний по жизненным показаниям нуждался в определенном медицинском препарате. Однако профильная медицинская организация лекарство вовремя не выдала, из-за чего родители были вынуждены приобретать его за собственный счет.

В пользу законного представителя ребенка суд взыскал более 60 тысяч рублей, израсходованных на медикаменты. Также минздрав выплатит компенсацию морального вреда: 40 тысяч рублей в пользу самого ребенка и 20 тысяч рублей в пользу его матери. На данный момент решение суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что суд вернул пенсионерке из Латвии вид на жительство в Нижегородской области.

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