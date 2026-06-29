120 тысяч рублей взыскал суд с нижегородского минздрава в пользу инвалида

В пользу законного представителя ребенка суд взыскал более 60 тысяч рублей, израсходованных на медикаменты. Также минздрав выплатит компенсацию морального вреда: 40 тысяч рублей в пользу самого ребенка и 20 тысяч рублей в пользу его матери. На данный момент решение суда в законную силу не вступило.