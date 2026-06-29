Этап Чемпионата России по автозвуку и тюнингу прошел в Хабаровске

В минувшие выходные на парковке арены «Ерофей» состоялся официальный этап Чемпионата России по автозвуку и тюнингу «АМТ Евразия». Мероприятие собрало более 100 участников со всего Дальнего Востока. Соревнования прошли в нескольких категориях. Жюри оценивало качество звучания автомобильных аудиосистем, уровень звукового давления и эстетику тюнинга. «Грамотные спортсмены знают, где можно использовать невероятную громкость автомобилей, а где нет. В пробках не валить, в спальных районах и тихих местах вести себя прилично, блюсти культуру», — отметил организатор этапа Руслан Мехдиев. Для посетителей подготовили конкурсы и розыгрыши призов. Победители получили кубки и призы от федеральных и региональных партнеров события.