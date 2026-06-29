От +18 до +29 и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 29 июня

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 29 июня станет еще теплее: ночи станут уже прохладными, а не холодными, как раньше, а днем ожидается жара. Подробный прогноз на понедельник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.