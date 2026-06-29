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В Башкирии выставили на торги арестованные авто по цене от 23 тысяч рублей

В Башкирии продают арестованные машины «как есть».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пройдет аукцион по продаже имущества, обращенного в собственность государства. Росимущество республики выставило на торги 30 легковых автомобилей, один микроавтобус и один мотоцикл. Все транспортные средства находятся в различных городах и районах региона.

Среди лотов — модели отечественного и иностранного производства: ВАЗ разных годов, Lada Largus, Lada Kalina, Lada Priora, Lada Vesta, Renault Scenic, Daewoo Gentra, Daewoo Nexia, Kia Spectra, Kia Rio, Chevrolet Klas Aveo, а также мотоцикл Racer Rc 150−23A и скутер Sky Zw50Qt-16.

Самый дешевый лот — ВАЗ 21060 1998 года с начальной ценой 23 200 рублей, а самый дорогой — Lada Vesta 2017 года за 251 200 рублей. Однако организатор торгов предупреждает: работоспособность машин не проверялась, а все транспортные средства продаются «как есть» и возврату не подлежат.

Аукцион пройдет на электронной площадке «РТС-Тендер». Если заявок не поступит, возможна поэтапная уценка: сначала на 30 процентов, затем на 60 и до 90 процентов от начальной цены.