Учёный Шадрин предложил делать корм для животных из тины Азовского моря

Кандидат биологических наук Николай Шадрин представил проект по промышленной добыче кормового сырья из водорослей. С таким заявлением ученый выступил на Всероссийском научном конгрессе, прошедшем на площадке Южного научного центра РАН в Ростове.
Как уточняет don24.ru, исследователь предлагает наладить добычу кладофоры — нитчатой зелёной водоросли, известной как тина, — в гиперсолёном заливе Сиваш. Благодаря экстремальной солености водоёма концентрация полезных микроэлементов в растении многократно превышает обычные показатели.
Технология переработки водорослей в гранулированную кормовую добавку уже запатентована. Эксперименты подтвердили её эффективность: у кроликов увеличился привес, у кур-несушек — яйценоскость. При этом содержание йода в мясе выросло в 3−5 раз, а в яйцах — в 12 раз.