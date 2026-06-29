Учёный Шадрин предложил делать корм для животных из тины Азовского моря

Технология переработки водорослей в гранулированную кормовую добавку уже запатентована. Эксперименты подтвердили её эффективность: у кроликов увеличился привес, у кур-несушек — яйценоскость. При этом содержание йода в мясе выросло в 3−5 раз, а в яйцах — в 12 раз.