Народные приметы на 30 июня: чего нельзя делать в день Мануила Солнцестоя?

30 июня вспоминают трёх братьев-мучеников — Мануила, Савела и Исмаила. В старину этот день называли Мануил Солнцестой, потому что в полдень солнечный диск, казалось, застывал в зените на несколько мгновений, а затем начинал свой путь к закату. По одной из версий, название связано с тем, что братья были казнены в день летнего солнцестояния.
В народе говорили: «Мануил дарит солнце столько тепла, что трава до земли гнётся». Однако это тепло считалось опасным: в полдень по траве, как верили наши предки, стелились злые туманы, а в них скрывалась нечисть. Духи могли принять облик знакомых людей или животных, чтобы заманить путника в чащу или болото.
С этим днем в старину было связано немало примет и строгих запретов, нарушение которых якобы могло обернуться нищетой и болезнями. Расскажем, что можно, а что нельзя делать 30 июня, чтобы избежать неприятностей.
Народные приметы на 30 июня: что нельзя делать.
В день Мануила Солнцестоя на Руси было не принято меняться вещами. Наши пращуры боялись лишиться удачи и здоровья, одолжив кому-либо что-то свое.
Также в этот день запрещалось начинать что-то новое: сеять, строить или ремонтировать. Крестьяне замечали: любое дело, начатое в день солнцестояния, либо не удаётся, либо требует втрое больше усилий, чем обычно. Считалось, что солнце «забирает» силы на свои переливы, и человека оставляет без энергии.
30 июня не разрешалось спорить и кричать в поле. В давние времена люди верили, что из-за этого может погибнуть урожай. Также запрещалось сквернословить у очага. Наказанием для нарушивших запрет якобы станет пожар.
Женщинам и детям не разрешалось рвать водяные лилии — кувшинки. По преданию, они были «цветами русалок», и тот, кто сорвёт такую лилию, привлечёт к себе внимание водяных духов и может лишиться покоя на целый год. А купание в этот день считалось не просто опасным, а почти смертельным: верили, что русалки в день солнцестояния особенно активны и могут заманить под воду даже опытного пловца.
Не следует заниматься рукоделием, в частности, пришивать пуговицы. Если пораниться иглой, болеть придется долго.
Наконец, в этот день не стоит принимать подарков от посторонних. На них может быть порча. Во всяком случае, в это верили на Руси.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 30 июня: что можно делать.
В день Мануила крестьяне вставали до зари, чтобы встретить солнце и увидеть его «игру». Если на восходе солнечные лучи переливались разными оттенками — от бледно-розового до алого, — это сулило щедрый урожай и удачный год. Собранные в этот день травы — зверобой, полынь, тысячелистник — считались особенно целебными, так как впитали в себя максимум солнечной энергии. Их сушили и хранили в доме как оберег от болезней.
Днём у рек разводили костры и варили яйца: чем больше яиц удавалось сварить, тем выше, по поверьям, будет урожай в поле. Яйца раздавали детям и бедным — считалось, что это привлекает удачу. А хлеб, испечённый 30 июня, имел особое значение: он словно «впитывал» в себя свет, и съевший его, как говорили в старину, «оставлял в себе солнечный огонь до самой зимы».
Девушки собирали луговые цветы, плели из них венки и пускали по воде — верили, что если венок уплывёт далеко и не утонет, то вскоре произойдет долгожданная встреча с суженым.
Добрым знаком в этот день считалось приютить бездомного кота. Якобы в доме, где захочет поселиться хвостатый, никогда не будет ссор и разногласий.
Также наши предки верили, что 30 июня можно легко договориться о чем угодно с любым человеком. В этот день можно устраиваться на работу и нанимать сотрудников, а также планировать совместные дела с партнерами.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 30 июня.
Яркие звёзды, согласно наблюдениям наших предков, сулят богатый урожай зерновых и ягод. Если же звезды прячутся за облаками, пшеницы и овса будет мало.
Если утренний туман рассеивался быстро — день будет сухим и жарким. Если же пелена держится до полудня — следует ждать затяжных дождей.
Красный закат предвещает сильный ветер и ненастье на следующий день.
Воробьи, купающиеся в пыли, — к дождю. Если же пернатые с ветки на ветку прыгают и суетятся, резко похолодает.
Глухой гром — к ливню, а если раскатистый — к скорому прояснению.
Если лягушки в этот день начинали особенно громко квакать — это считалось верным признаком скорого начала дождя.
Именинники 30 июня.
В этот день именины отмечают Ананий, Измаил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Мануил, Никита, Никифор и Савелий.