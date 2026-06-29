Народные приметы на 30 июня: чего нельзя делать в день Мануила Солнцестоя?

Женщинам и детям не разрешалось рвать водяные лилии — кувшинки. По преданию, они были «цветами русалок», и тот, кто сорвёт такую лилию, привлечёт к себе внимание водяных духов и может лишиться покоя на целый год. А купание в этот день считалось не просто опасным, а почти смертельным: верили, что русалки в день солнцестояния особенно активны и могут заманить под воду даже опытного пловца.