«Срочно подтвердите бронь»: мошенники придумали новые схемы обмана в сезон отпусков

В сезон отпусков мошенники используют два основных инструмента: фейковые рассылки от имени авиаперевозчиков и липовые объявления о найме жилья, чтобы выманить деньги и личные данные. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.