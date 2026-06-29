«Срочно подтвердите бронь»: мошенники придумали новые схемы обмана в сезон отпусков

В сезон отпусков мошенники используют два основных инструмента: фейковые рассылки от имени авиаперевозчиков и липовые объявления о найме жилья, чтобы выманить деньги и личные данные. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Злоумышленники чаще всего используют в своих сообщениях некоторые клише. Например, «доступен спецтариф», «срочно подтвердите бронь» или «внесите сбор за сохранение билета».
Машаров посоветовал игнорировать ссылки из сомнительных СМС и никогда не вводить банковские данные на посторонних сайтах.
Эксперт добавил, что в летний период особенно активно распространяются фальшивые объявления о найме квартир и домов. Собеседник предупредил: их легко узнать по эффектным фотографиям и подозрительно низкой цене, которая явно ниже среднерыночной.
KP.RU также сообщал, что аферисты начали использовать фейковый Telegram-бот «Инфонд», чтобы выманить у россиян деньги.