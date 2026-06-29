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«Срочно подтвердите бронь»: мошенники придумали новые схемы обмана в сезон отпусков

Мошенники атакуют россиян сообщениями от имени авиакомпаний.

Источник: Комсомольская правда

В сезон отпусков мошенники используют два основных инструмента: фейковые рассылки от имени авиаперевозчиков и липовые объявления о найме жилья, чтобы выманить деньги и личные данные. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Злоумышленники чаще всего используют в своих сообщениях некоторые клише. Например, «доступен спецтариф», «срочно подтвердите бронь» или «внесите сбор за сохранение билета».

Машаров посоветовал игнорировать ссылки из сомнительных СМС и никогда не вводить банковские данные на посторонних сайтах.

Эксперт добавил, что в летний период особенно активно распространяются фальшивые объявления о найме квартир и домов. Собеседник предупредил: их легко узнать по эффектным фотографиям и подозрительно низкой цене, которая явно ниже среднерыночной.

KP.RU также сообщал, что аферисты начали использовать фейковый Telegram-бот «Инфонд», чтобы выманить у россиян деньги.