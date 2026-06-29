Тест: Каждая бабушка помнила значения этих 7 региональных слов, а вам слабо определить их смысл?

В русском языке есть слова, которые для одних звучат как что-то родное и понятное, а для других как странный набор букв. Вы крайне удивитесь тому, как называют привычные вещи в других регионах. Наши бабушки часто знали эти выражения с детства и спокойно использовали их в разговоре, а вот современному человеку, особенно зумерам, иногда приходится угадывать смысл по контексту. Мы собрали 7 региональных слов и предлагаем проверить: вы поймёте их значение или придётся срочно звонить бабушке за подсказкой?