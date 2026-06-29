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Тест: Каждая бабушка помнила значения этих 7 региональных слов, а вам слабо определить их смысл?

В разных уголках России одни и те же вещи могут называться совершенно неожиданно. Этот тест проверит, насколько хорошо вы чувствуете живую речь регионов, насколько широко у вас развит кругозор или смекалка, если попытаетесь угадать смысл незнакомых слов. Поехали?

Источник: Life.ru

В русском языке есть слова, которые для одних звучат как что-то родное и понятное, а для других как странный набор букв. Вы крайне удивитесь тому, как называют привычные вещи в других регионах. Наши бабушки часто знали эти выражения с детства и спокойно использовали их в разговоре, а вот современному человеку, особенно зумерам, иногда приходится угадывать смысл по контексту. Мы собрали 7 региональных слов и предлагаем проверить: вы поймёте их значение или придётся срочно звонить бабушке за подсказкой?

Вспомните детство и попробуйте угадать советские фильмы по кадрам со школьниками! А также проверьте свои знания в морском сленге: сможете узнать значения 6 слов матросов? А также обязательно проверьте, какая вы героиня песен Меладзе: Тропикана, Магдалина, Сэра или другие.