Три семьи их Хабаровского края примут участие в финале конкурса «Это у нас семейное»

«Целый год семьи по всей стране выполняли задания, узнавали друг друга заново, искали общие увлечения и все ближе знакомились с историей своего рода. Совсем скоро в Москве пройдет финал конкурса “Это у нас семейное”. Но для нас это не столько соревнование, сколько большой, теплый, по-настоящему семейный праздник. Участники — уникальные люди. Среди них — профессиональные династии: педагоги, железнодорожники, военнослужащие, строители, энергетики, лыжники, врачи. Есть многодетные семьи, где воспитывают родных и приемных детей, — в одной из команд их больше 30. А есть семьи, где старшее поколение хранит верность друг другу уже больше полувека. За каждой семьей — своя история. Но всех объединяет одно: они — пример того, как важно держаться друг друга, быть вместе, передавать традиции. И мы рады, что конкурс “Это у нас семейное” объединяет тех, на кого хочется равняться», — рассказал генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.