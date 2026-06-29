Три семьи их Хабаровского края примут участие в финале конкурса «Это у нас семейное»

Финал конкурса «Это у нас семейное» (0+) президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдет с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». В нем примут участие 330 семейных команд из 85 регионов России — это более 2 тысяч человек от 5 до 86 лет, в их числе три семьи из Хабаровского края, это 18 человек. Участники поборются за 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Победители будут известны в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-центр президентской платформы «Россия — страна возможностей».
«Хабаровский край в финале конкурса “Это у нас семейное” Президентской платформы “Россия — страна возможностей” представят: семья Артюшенко, Рюмкиных, Фроловых; семья Симаковых, Чипизубовых и семья Суховей», — говорится в сообщении.
Всего от Хабаровского края участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» стали 1 564 семьи, это 5 149 человек.
Семьи, ставшие финалистами самого массового проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей», соберутся на одной площадке: 300 команд были определены по итогам окружных полуфиналов, а еще 30 — по итогам выполнения дополнительных заданий, которые участники, прошедшие в полуфиналы, выполняли онлайн с ноября 2025 по май 2026 года.
«Целый год семьи по всей стране выполняли задания, узнавали друг друга заново, искали общие увлечения и все ближе знакомились с историей своего рода. Совсем скоро в Москве пройдет финал конкурса “Это у нас семейное”. Но для нас это не столько соревнование, сколько большой, теплый, по-настоящему семейный праздник. Участники — уникальные люди. Среди них — профессиональные династии: педагоги, железнодорожники, военнослужащие, строители, энергетики, лыжники, врачи. Есть многодетные семьи, где воспитывают родных и приемных детей, — в одной из команд их больше 30. А есть семьи, где старшее поколение хранит верность друг другу уже больше полувека. За каждой семьей — своя история. Но всех объединяет одно: они — пример того, как важно держаться друг друга, быть вместе, передавать традиции. И мы рады, что конкурс “Это у нас семейное” объединяет тех, на кого хочется равняться», — рассказал генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Торжественная церемония открытия состоится 5 июля и будет посвящена Году единства народов России. Участников ждут парад-шествие и хоровод в ярких национальных костюмах, а также фестиваль «Гастрономическая Россия», где будут представлены блюда разных народов страны.
6 и 7 июля пройдут оценочные мероприятия — семьям предстоит выполнить ряд заданий, направленных на эрудицию, смекалку, а также продемонстрировать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга.
8 июля, в День семьи, любви и верности состоится заседание Наблюдательного совета проекта и торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. 60 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно смогут потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 330 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года», принимают участие 22 семьи из 12 муниципальных районов и 2 городских округов.