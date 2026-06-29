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За последние сутки на водоемах Красноярского края было зарегистрировано три несчастных случая

За минувшие сутки на водоемах региона было зарегистрировано три несчастных случая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. На.

За минувшие сутки на водоемах региона было зарегистрировано три несчастных случая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. На озере Долгое в Норильске утонул мужчина. Его тело заметили и достали из воды очевидцы. В протоке Дурная реки Туба Курагинского округа опрокинулась лодка с двумя людьми. Женщину удалось спасти, а тело мужчины нашли на берегу. В районе села Нарва на реке Мана Манско-Уярского округа из лодки выпал мужчина. Его местонахождение остается неизвестным. В МЧС России напоминают о правилах безопасности на воде: купаться следует только на разрешенных пляжах. При плавании на лодках спасательные жилеты должны быть надеты как на водителя, так и на пассажиров. Купание, как и управление лодками в состоянии алкогольного опьянения, запрещено.

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