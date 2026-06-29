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Красноярский край отправил первую в этом году партию свинины в Монголию

Красноярский край отправил в Монголию первую в этом году партию свинины.

Красноярский край отправил в Монголию первую в этом году партию свинины. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

24 июня специалисты ведомства проверили и оформили ветеринарные документы на партию свиной грудинки общим весом около 18 тонн. Продукцию произвели на красноярском свинокомплексе. По результатам лабораторных исследований, свинина соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера.

В Россельхознадзоре также отметили, что при погрузке экспортной продукции нарушений действующего законодательства не выявили.

Это первая партия свинины, которую в 2026 году экспортировали из Красноярского края в Монголию.