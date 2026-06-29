Суд узаконил достройку многоквартирного дома в центре Хабаровска

Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил иск ООО «Верита» о порядке владения и пользования общим имуществом. ООО «Верита» владеет 98,5% доли в объекте незавершенного строительства (г. Хабаровск, Центральный р-н, ул. Карла Маркса, между д. 94 и 96). Строительство начало в 2006 году ООО «Проект», в отношении которого завершена процедура банкротства. Для достройки объекта в жилой дом требуются согласованные действия всех участников. Объект законсервирован; если он не будет достроен до 2028 года (срок аренды земли), его могут изъять и реализовать с торгов. Соглашение достигнуто с участниками ООО «Верита», К., С., Н., но не с И. Суд признал требования обоснованными. Заочным решением иск ООО «Верита» к И. удовлетворен. ООО «Верита» предоставлено право от имени всех участников достроить объект, оформить документы, обратиться в госорганы за разрешениями на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию. Решение не вступило в законную силу.