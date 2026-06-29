В Башкирии увеличили поставки топлива на АЗС из-за ажиотажного спроса

Нефтеперерабатывающие предприятия Башкортостана в полтора раза увеличили объемы поставок топлива на автозаправочные станции, сообщил вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев. Все НПЗ работают в штатном режиме, очереди на АЗС связаны с искусственным ажиотажем и повышенным спросом.
«Все топливо, которое есть на предприятиях, везут на заправки. С учетом того, что где-то не хватает бензовозов, нанимаем частные бензовозы. Такой искусственный ажиотаж создал определенные очереди. Где-то есть дефицит топлива, но предприятия работают стабильно», — отметил Шельдяев.
Для решения ситуации создан штаб. Ограничения на отпуск топлива вводить не планируется. «Сегодня на АЗС заправляются как физические лица за наличный расчет, так и юридические лица по топливным картам. Никакого ограничения нет. В ближайшее время все нормализуется», — подчеркнул Шельдяев.
Отметим, что, по данным ЦУР РБ, жалобы на очереди на АЗС стали одной из самых популярных тем обращений. Все взяты в работу. Во всех случаях разбираются, в чем причина очередей. Из-за ажиотажного спроса был введен запрет на отпуск топлива в канистры.
«За этим следят Центры общественной безопасности в Уфе и других муниципалитетах. Таковы требования противопожарной безопасности, в том числе», — отметили в ЦУР РБ.