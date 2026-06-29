В Башкирии увеличили поставки топлива на АЗС из-за ажиотажного спроса

Отметим, что, по данным ЦУР РБ, жалобы на очереди на АЗС стали одной из самых популярных тем обращений. Все взяты в работу. Во всех случаях разбираются, в чем причина очередей. Из-за ажиотажного спроса был введен запрет на отпуск топлива в канистры.