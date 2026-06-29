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В храме Берёзовки собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В храме Введения во храм Пресвятой Богородицы посёлка Берёзовка была собрана и освящена очередная партия гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В храме Введения во храм Пресвятой Богородицы посёлка Берёзовка была собрана и освящена очередная партия гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Штатный клирик храма иерей Александр Кобенко, сообщил, что силами прихожан и благотворителей для бойцов были собраны окопные комплекты, медикаменты, продукты питания, а также письма поддержки. Отец Александр передал благодарность всем, кто внёс вклад в общее дело, сообщает пресс-службы красноярской епархии.