В храме Берёзовки собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Штатный клирик храма иерей Александр Кобенко, сообщил, что силами прихожан и благотворителей для бойцов были собраны окопные комплекты, медикаменты, продукты питания, а также письма поддержки. Отец Александр передал благодарность всем, кто внёс вклад в общее дело, сообщает пресс-службы красноярской епархии.