В храме Берёзовки собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В храме Введения во храм Пресвятой Богородицы посёлка Берёзовка была собрана и освящена очередная партия гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.
Штатный клирик храма иерей Александр Кобенко, сообщил, что силами прихожан и благотворителей для бойцов были собраны окопные комплекты, медикаменты, продукты питания, а также письма поддержки. Отец Александр передал благодарность всем, кто внёс вклад в общее дело, сообщает пресс-службы красноярской епархии.