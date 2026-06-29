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73-летний и 65-летний жители Колымы незаконно хранили в своих домах порох

На 73-летнего жителя Колымы завели уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ. Как выяснилось, мужчина купил более 145 граммов бездымного пороха и держал его у себя дома. Уголовное дело за такое же правонарушение завели и в отношении 65-летнего колымчанина, который хранил дома порох весом более 290 граммов. Вещества изъяты. Мужчинам грозит до 8 лет тюрьмы.

На 73-летнего жителя Колымы завели уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ. Как выяснилось, мужчина купил более 145 граммов бездымного пороха и держал его у себя дома. Уголовное дело за такое же правонарушение завели и в отношении 65-летнего колымчанина, который хранил дома порох весом более 290 граммов. Вещества изъяты. Мужчинам грозит до 8 лет тюрьмы.