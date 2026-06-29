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Лазеры выходят на дороги Казахстана: МВД сделало важное заявление

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана выступили с важным заявлением о том, что ведомство продолжает внедрять современные технологии для повышения безопасности дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Багланбек Айтпаев подчеркивает, что лазерные системы помогают водителям ориентироваться в условиях ограниченной видимости во время тумана, метели, сильного дождя и другой непогоды.

Практика показывает, что такие технологии повышают безопасность движения и помогают предотвращать дорожно-транспортные происшествия.

«Сегодня лазерные установки уже работают на 22 участках дорог республиканского значения с интенсивным движением и повышенным риском ДТП. МВД совместно с дорожными организациями продолжит внедрение данных технологий на других участках автодорог для обеспечения безопасности и комфорта участников дорожного движения. Берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения». Багланбек Айтпаев.

Немного ранее сообщалось, что полиция Алматы объявила войну автохулиганам.