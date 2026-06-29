Россиянам рассказали, что делать с рабочими чатами при увольнении

По словам юриста Виталия Сбитнева, такая обязанность действует, если передача дел прописана в трудовом договоре или локальных актах компании, например в должностной инструкции. Он отметил, что рабочая переписка может содержать корпоративную информацию или коммерческую тайну. Обычно такие чаты ведутся с рабочих аккаунтов или номеров, но иногда сотрудники используют личные телефоны.