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Россиянам рассказали, что делать с рабочими чатами при увольнении

Сотрудник, который вел рабочую переписку с личного телефона, при увольнении должен передать работодателю необходимую служебную информацию.

Сотрудник, который вел рабочую переписку с личного телефона, при увольнении должен передать работодателю необходимую служебную информацию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам юриста Виталия Сбитнева, такая обязанность действует, если передача дел прописана в трудовом договоре или локальных актах компании, например в должностной инструкции. Он отметил, что рабочая переписка может содержать корпоративную информацию или коммерческую тайну. Обычно такие чаты ведутся с рабочих аккаунтов или номеров, но иногда сотрудники используют личные телефоны.

Если переписка велась с личного устройства, работник при увольнении обязан передать работодателю всю необходимую рабочую информацию. Также ему нужно удалить переписку и выйти из чатов, если там содержится коммерческая тайна.

Если бывший сотрудник продолжит использовать полученную информацию и этим причинит вред работодателю, компания сможет взыскать с него убытки через суд.