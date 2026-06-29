В МВД советуют не хранить крупные суммы на картах, привязанных к маркетплейсам

Кроме того, в министерстве рекомендуют при наличии технической возможности установить в мобильном приложении банка ограничение на совершение интернет-транзакций или переводов в ночное время. Также следует установить суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона, особенно если карта используется для нерегулярных крупных накоплений. Помимо этого, в МВД советуют установить самозапрет на кредиты. «Рекомендуется воспользоваться механизмом добровольного запрета на выдачу кредитов через портал “Госуслуги”. Это не позволит мошенникам оформить заем на ваше имя, даже если они получили доступ к личному кабинету», — сказали в пресс-центре.