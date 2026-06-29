В МВД советуют не хранить крупные суммы на картах, привязанных к маркетплейсам

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. МВД России советует использовать для сберегательного счета банковские карты, которые не используются для интернет-покупок и не привязаны к маркетплейсам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.
«Для сберегательного счета целесообразно использовать карту, не задействованную в повседневных расчетах и интернет-покупках. Хранить крупную сумму на карте, привязанной к сервисам доставки и маркетплейсам, крайне рискованно», — пояснили в МВД.
Кроме того, в министерстве рекомендуют при наличии технической возможности установить в мобильном приложении банка ограничение на совершение интернет-транзакций или переводов в ночное время. Также следует установить суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона, особенно если карта используется для нерегулярных крупных накоплений. Помимо этого, в МВД советуют установить самозапрет на кредиты. «Рекомендуется воспользоваться механизмом добровольного запрета на выдачу кредитов через портал “Госуслуги”. Это не позволит мошенникам оформить заем на ваше имя, даже если они получили доступ к личному кабинету», — сказали в пресс-центре.