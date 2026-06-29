Начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС, руководитель тушения пожара Сергей Новик сказал, что происходит на месте большого пожара в жилом доме в центре Минска. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале ведомства.
Напомним, что пожар в жилом доме в центре Минска на улице Ленина, 9 начался вечером 28 июня. Для его ликвидации привлекались более 120 спасателей и 27 единиц техники. Проводилась эвакуация жильцов. Тушение пожара и работу сотрудников МЧС осложняла жаркая погода.
Как отмечает Сергей Новик, пожар удалось ликвидировать, никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания. Для оценки обстановки с пожаром сверху, уточнил он, привлекались беспилотники.
Сотрудники МЧС проводили разбор и проливку строительных контракций. Кроме того, при помощи тепловизоров оценивалась температура внутри.
Ранее Новик сообщил, что именно загорелось в доме:
— Горит чердачное помещение, стропильная группа под металлонастилом.
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