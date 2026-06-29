Совладелец крупного пермского производителя оборудования снизил долю в компании

«Элкам» специализируется на производстве насосов для добычи нефти, ремонте нефтепромыслового оборудования, а также на технологическом нефтесервисе. ООО было зарегистрировано в Перми в 2008 году. В прошлом году выручка общества от продаже составила 1,422 млрд руб. (3,5 млрд руб. в 2024 году), чистая прибыль — 14,38 млн руб. (193,1 млн руб. в 2024 году).