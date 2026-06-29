Экономика Ростовской области в 2025 году сократилась на 3,4%

Валовой региональный продукт (ВРП) Ростовской области по итогам 2025 года, по предварительным данным, составил 3,216 трлн руб. в основных ценах. В сопоставимых ценах показатель оказался на уровне 96,6% к предыдущему году, что означает снижение экономики на 3,4%. Об этом говорится в документе «Основные показатели социально-экономического развития Ростовской области за 2025 год».