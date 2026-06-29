В Красноярске суд признал незаконным повышение ставки за отказ от допуслуги

Житель Красноярского края взял в АО «Газэнергобанк» кредит на покупку авто на сумму 1 366 800 рублей. При оформлении договора банк подключил его к платной услуге «Управляй легко» за 446 250 рублей, которая давала сниженную ставку — 10,8% годовых. При отказе от услуги ставка должна была вырасти до 26,9%.