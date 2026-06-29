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В Красноярске суд признал незаконным повышение ставки за отказ от допуслуги

При оформлении договора банк подключил к платной услуге «Управляй легко» за 446 250 рублей.

В Красноярске суд обязал банк вернуть сниженную ставку клиенту после отказа от навязанной услуги. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Житель Красноярского края взял в АО «Газэнергобанк» кредит на покупку авто на сумму 1 366 800 рублей. При оформлении договора банк подключил его к платной услуге «Управляй легко» за 446 250 рублей, которая давала сниженную ставку — 10,8% годовых. При отказе от услуги ставка должна была вырасти до 26,9%.

Через время мужчина отказался от опции. Банк вернул деньги, но повысил процент до 26,9%. Заёмщик посчитал это незаконным и обратился в суд при поддержке Роспотребнадзора.

Суд признал условие об увеличении ставки недействительным и обязал банк сохранить для клиента ставку 10,8% с момента заключения договора. Кроме того, в пользу потребителя взыскано 22 500 рублей в качестве компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. Решение вступило в силу.

Ранее мы сообщали, что красноярское кафе «За Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч за антисанитарию.

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