Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Пекине

30 октября 2024 года министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков провел переговоры со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем, в рамках которого они обсудили перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине, а также роль Минска и Пекина в предотвращении дальнейшей эскалации.