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Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Пекине

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в понедельник, 29 июня, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в пекинской государственной резиденции «Дяоюйтай».

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в понедельник, 29 июня, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в пекинской государственной резиденции «Дяоюйтай».

Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита белорусского лидера в Восточную и Юго-Восточную Азию, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики.

— Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики, — передает БелТа.

30 октября 2024 года министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков провел переговоры со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем, в рамках которого они обсудили перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине, а также роль Минска и Пекина в предотвращении дальнейшей эскалации.

2 сентября 2025 года Александр Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным в Пекине — их консультации начались примерно в 23:15 по местному времени.

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