В китайской провинции Сычуань при землетрясении пострадали 13 человек — это уже третье событие за месяц

Землетрясение магнитудой 5,5 по шкале Рихтера произошло в уезде Гаосянь города Ибинь на юго-западе Китая. Толчки зафиксированы 29 июня в 00:12 по пекинскому времени на глубине 6 км. Пострадали 13 человек, 196 эвакуированы, о погибших не сообщается. Это уже третье землетрясение магнитудой около 5 за последний месяц в КНР. Ранее, 18 мая, в Гуанси-Чжуанском автономном районе произошло землетрясение магнитудой 5,2 — тогда погибли два человека, более 7 тысяч жителей эвакуированы, 13 домов обрушились полностью. Затем 24 июня подземные толчки зафиксировали в провинции Цинхай, а 28 июня — снова в Сычуани. Все три события имели магнитуду около 5,2−5,5. Пострадавшие от сегодняшнего землетрясения доставлены в больницы. На месте работают спасательные службы, Китайское сейсмологическое управление ввело режим экстренного реагирования 3-го уровня. Ситуация находится под контролем властей. Источник: «РИА Новости».