В Хабаровске мужчина лишился 110 тысяч рублей после смены номера телефона

«Если вы не пользуетесь номером, он спустя время может быть передан другому абоненту. Если к нему привязан мобильный банк, новый владелец потенциально получает доступ к финансовым операциям. Поэтому при смене номера необходимо обязательно обратиться в банк и официально отвязать старый номер от всех сервисов. Лучше делать это в письменной форме с регистрацией обращения — это гарантирует защиту средств», — отметил Поляков.