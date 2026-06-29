В Хабаровске мужчина лишился 110 тысяч рублей после смены номера телефона

В Хабаровске 53-летний житель Железнодорожного района обратился в полицию после кражи денег с банковского счета, сообщает hab.aif.ru.
Как выяснилось, мужчина ранее пользовался номером телефона, к которому был привязан мобильный банковский сервис, однако после смены SIM-карты не отвязал старый номер от личного кабинета.
Спустя некоторое время оператор передал неиспользуемый номер другому абоненту. Новый владелец, по данным полиции, получил доступ к банковскому приложению прежнего пользователя и перевёл с его счёта около 110 тысяч рублей, в том числе с кредитной карты.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, прокомментировал врио начальника УМВД России по г. Хабаровску Артём Поляков.
Подобные случаи происходят из-за того, что граждане не отвязывают банковские сервисы от старых номеров телефонов.
«Если вы не пользуетесь номером, он спустя время может быть передан другому абоненту. Если к нему привязан мобильный банк, новый владелец потенциально получает доступ к финансовым операциям. Поэтому при смене номера необходимо обязательно обратиться в банк и официально отвязать старый номер от всех сервисов. Лучше делать это в письменной форме с регистрацией обращения — это гарантирует защиту средств», — отметил Поляков.
Специалисты напоминают: при смене номера важно заранее обновлять данные во всех банковских сервисах, чтобы исключить риск несанкционированного доступа к счетам.