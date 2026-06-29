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Названы регионы РФ, где заработок от репетиторства выше всего

РИАН: репетиторы в Санкт-Петербурге зарабатывают больше, чем в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В России репетиторы из Санкт-Петербурга зарабатывают больше всех — в среднем более 60 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет издание РИА Новости.

«Среди регионов лидером по уровню среднего предлагаемого дохода для репетиторов стал Санкт-Петербург — 62 135 рублей в месяц», — аналитики издания назвали регионы, где заработок от репетиторства больше всего.

Московская область и Москва лидируют по доходам репетиторов: 58 370 и 57 810 рублей соответственно. В топ-5 также входят Краснодарский край (56 667 рублей) и Воронежская область (55 750 рублей).

Доходы репетиторов в этих регионах высоки из-за развитой образовательной инфраструктуры и спроса на подготовку по востребованным предметам, отмечается в статье издания.

Ранее KP.RU сообщил, что в целом подработка репетитором может доходить до 80 тысяч рублей в месяц. Аналитики «Комсомолки» изучили этот вопрос и выяснили, репетиторы по какому предмету пользуются большим спросом.