Названы регионы РФ, где заработок от репетиторства выше всего

В России репетиторы из Санкт-Петербурга зарабатывают больше всех — в среднем более 60 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет издание РИА Новости.
«Среди регионов лидером по уровню среднего предлагаемого дохода для репетиторов стал Санкт-Петербург — 62 135 рублей в месяц», — аналитики издания назвали регионы, где заработок от репетиторства больше всего.
Московская область и Москва лидируют по доходам репетиторов: 58 370 и 57 810 рублей соответственно. В топ-5 также входят Краснодарский край (56 667 рублей) и Воронежская область (55 750 рублей).
Доходы репетиторов в этих регионах высоки из-за развитой образовательной инфраструктуры и спроса на подготовку по востребованным предметам, отмечается в статье издания.
Ранее KP.RU сообщил, что в целом подработка репетитором может доходить до 80 тысяч рублей в месяц. Аналитики «Комсомолки» изучили этот вопрос и выяснили, репетиторы по какому предмету пользуются большим спросом.