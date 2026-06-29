Пассажир мотоцикла погиб во время погони с экипажем ДПС в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Рыбинском муниципальном округе в выходные случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла.
На 32-м километре автодороги Заозерный — Агинское два мотоциклиста проигнорировали требование инспекторов ДПС об остановке и попытались скрыться. Во время преследования 18-летний водитель одного из мотоциклов не справился с управлением.
В результате аварии пассажир мотоцикла без мотошлема погиб на месте. Водитель также ехал без защитного шлема и был госпитализирован.
Полицейские установили, что молодой человек не имел права управления мотоциклом. Кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке, а полис ОСАГО отсутствовал.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в МВД по краю.16+