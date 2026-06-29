LSM: Латвия и Украина хотят построить завод БПЛА на границе с Россией

Латвия и Украина создадут совместный завод по производству беспилотников, который разместят у границы с Россией и Белоруссией. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.
По его словам, Рига и Киев намерены укреплять сотрудничество в сфере оборонной промышленности.
— Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе, — сказал премьер-министр.
Также Кулбергс заявил, что Латвия планирует применять дроны-перехватчики для противодействия беспилотникам на границе с Россией и Белоруссией, передает портал LSM.
Ранее стало известно, что министерство культуры Латвии полностью запретит использование русского языка в учреждениях, находящихся в его ведении. Это касается сайтов, рекламы и международных мероприятий.
До этого комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила в первом чтении законопроект, который значительно ограничивает вещание на русском языке на общественном телевидении.